Заблокированным в Ингушетии боевикам удалось сбежать из дома

По предварительным данным, четверым боевикам, которые были заблокированы силовиками в одном из домов Малгобекского района Ингушетии, удалось скрыться с места ЧП. Скорее всего террористы ушли через огороды, в ходе ожесточенной перестрелки.

В результате боевого столкновения погибли три сотрудника полиции - один участковый и два прикомандированных сотрудника. Еще восемь были ранены. Среди них:

- Рустам К;

- Владислав С;

- Сергей Г;

- Максим Г;

- Алексей Е;

- Александр З;

- Соктулы. По обновившемся данным, число раненных сотрудников полиции увеличилось до 11. По словам очевидцев, перестрелка окончена, режим КТО, введенный ранее, не снят. В настоящее время все силы сотрудников полиции направлены на поиск боевиков, которые прятались в одном из домов в Зязиков-Юрте Малгобекском районе республике Ингушетия. Напомним, именно эти преступники были ранее объявлены в розыск за нападение на сотрудников полиции и по подозрению в планировании на территории республики терактов.

Разыскиваемые боевики объявлены в розыск. Фото: соц.сети

Ранее силовикам удалось выйти на след боевиков и обнаружить их на одной из ферм. Дядя одного из боевиков, скрывал их у себя на кошаре, в момент обнаружения преступники открыли по полицейским огонь, один сотрудников правоохранительных органов был ранен. Боевикам удалось уйти от преследования.

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