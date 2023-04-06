Производство снизилось в трех из четырех секторов производства на Ставрополье

Объем промышленного производства на Ставрополье снизился в трех из четырех секторов Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье за январь-февраль 2023 года снизились объемы изготовления в трех из четырех секторах промышленного производства. По сравнению за такой же период 2022 года на 12,5% увеличилась выработка только в сфере обеспечение электроэнергией, газом и паром, сообщили в Северо-Кавказстате.

Сферы обрабатывающих отраслей уменьшились на 3,3%, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – на 10,5%, а предприятия по добыче полезных ископаемых – на 11,4%. Причем общая картина выглядит так, что объем промышленного производства по сравнению с прошлым годам не изменился вовсе.

Производство электрического оборудования выросло на 48%, кожи и изделий из нее – на 34,2%, а создание машин, прицепов и полуприцепов стало больше в семь раз. При этом компьютеров на Ставрополье стали делать меньше на 39,3%, лекарства – на 22%, производство металлургии упало на 16,2%.