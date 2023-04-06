Количество пострадавших полицейских в перестрелке с боевиками в Ингушетии увеличилось до 8

В перестрелке с боевиками в Ингушетии 3 полицейских погибли, 8 раненных. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным РИА Новости, количество пострадавших сотрудников полиции, попавших в перестрелку с боевиками в Ингушетии, увеличилось до 8 человек. Трое полицейских погибли.

В ночь с 5 на 6 апреля 2023 года силовикам удалось выйти на след разыскиваемых в республике преступников, которые ранее дважды нападали на полицейских: при обстреле поста ДПС на границе с Ингушетий и Северной Осетии, а затем после того, как скрылись в одном из домов на кошаре. Боевиков прятал дядя одного из членов банды.

В настоящее время в республике продолжает действовать режим КТО, введенный ранее в Малгобекском районе. Банду боевиков удалось обнаружить в одном из домовладений в селе Зязиков-Юрт Малогбекского района. Перестрелка продолжалась всю ночь.

По одним данным, преступникам удалось скрыться из заблокированного сотрудниками ФСБ, Росгвардии и МВД дома, по другой информации террористов удалось ликвидировать и сотрудники полиции сейчас разыскивают тела боевиков.