Фермер со Ставрополья получил условный срок за обман минсельхоза на 1,8 млн

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Нефтекумском округе Ставрополья глава крестьянско-фермерского хозяйства принес в министерство сельского хозяйства региона сведения о затратах с 2018 по 2019 год. По данным, он выращивал овощи, хотя по факту ничем подобным не занимался. В министерстве ему выдали субсидии на 1,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

— Позже он повторно обратился в МСХ с заявлением о предоставлении субсидии в виде денежных средств на сумму более 300 тысяч рублей, в чем ему было отказано ввиду имеющихся у него налоговых задолженностей, – сообщает ведомство.

Об обмане узнали, и против фермера возбудили уголовное дело по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и по части 3, статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Расследование завершилось, и материалы передали в суд.

Гражданина признали виновным в совершении преступления и приговорили к условному лишению свободы сроком на пять лет и взысканию 1 837 323 рублей в пользу государства.