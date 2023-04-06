Россиянин пойдет под суд за взятку полицейскому со Ставрополья

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Предгорном округе Ставропольского края по суд пойдет 47-летний житель соседней республики. Гражданин пытался провезти в регион контрафакт, однако был остановлен правоохранителями. У злоумышленника изъяли 18 тысяч стеклянных бутылок вместе с прицепом. Перевозчик захотел вернуть товар и средство перевозки, а для этого было решено дать деньги сотруднику полиции.

— Обвиняемый, желая вернуть изъятый у него автомобильный прицеп, передал сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку в размере 50 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Правда, правоохранитель предупредил о преступлении, поэтому после передачи денег злоумышленника задержали. Против россиянина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.

— Кроме того, прокурор района поручил правоохранительным органам провести процессуальную проверку по факту покушения на производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.