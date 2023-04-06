«Россети Северный Кавказ» повысят надежность электроснабжения села в Ингушетии, у которого нашли знаменитый «Орел Сулеймана»

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» в рамках подготовки электросетевого хозяйства республики к осенне-зимнему периоду 2023/24 гг. проведут ремонт линии электропередачи в курортно-туристической зоне республики – Джейрахском районе. В том числе – поселении Ольгетти.

Рядом находится один из крупнейших башенных комплексов региона – «Эрзи» (орел). В местном святилище вплоть до начала XX века хранилась бронзовая фигура орла, на которой была выбита староарабская вязь. Экспонат, получивший название «Орел Сулеймана», был датирован VIII веком нашей эры и сегодня является одним из главных экспонатов Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Энергетики заменят на воздушной линии 10 опор и около 300 метров оголенного провода на самонесущий изолированный. Применяя СИП, энергокомпания одновременно решает несколько задач: снижает эксплуатационные затраты, сокращает объёмы и время аварийно-восстановительных работ, минимизирует риски травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности. Кроме того, провод пожаробезопасный, устойчив к коррозии и не представляет угрозы для птиц и животных.

В план мероприятий на энергообъекте также входит расчистка от древесно-кустарниковой растительности.

«Для горного Джейрахского района характерны сезонные проблемы – сильные ветровые нагрузки и грозы, обильный снег, резкие перепады температуры. Эти факторы могут стать причиной отключений в сети 6 – 0,4 кВ. При этом оперативно устранить технологическое нарушение в экстремальных условиях высокогорья не всегда возможно.

Поэтому, осознавая всю ответственность за электроснабжение курортной зоны, энергетики последовательно реализуют на участке комплекс превентивных мер. Осмотр оборудования специалисты проводят практически каждый месяц, техническое обслуживание и ремонт – ежегодно. И, конечно, мы продолжим работу в этом направлении», – подчеркнул исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев. В июне реализация проекта будет завершена.