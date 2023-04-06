Глава муниципалитета в Дагестане пойдет под суд за хищение 225 тысяч из бюджета

Фото: пресс-служба СУ СК России по республике Дагестан

В Дагестане глава муниципального образования «село Кули» пойдет под суд за хищение бюджетных средств. В 2020 году обвиняемый заключил контракт с ООО на строительство мусорных площадок. Сумма договора, по данным пресс-службы СУ СК России по республике, составила 350 тысяч рублей.

— Зная, что работы по заключенному контракту выполнены не в полном объеме, бывший глава муниципального образования подготовил и подписал поддельные официальные документы – акты о приемке выполненных работ и заверил их оттиском печати муниципального образования, – пишет ведомство.

По поддельным документам злоумышленник перевел 350 тысяч рублей ООО, а 225 786 из них попросил передать ему, чтобы якобы заплатить рабочим за строительство мусорных площадок.

Правда, эти деньги глава муниципального образования украл и потратил на себя. За это против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог) и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В настоящее время уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.