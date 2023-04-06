Из Ставрополя военнослужащим в зону СВО отправили гуманитарный груз

Из Ставрополя в зону СВО отправили гуманитарный груз Фото: Александр КОЦ

В зону специальной военной операции из Ставрополя отправили гуманитарный груз, состоящий из продуктовых набором с консервами, салом, чаем, сладостями, сигаретами. Также в посылке находятся необходимые в быту вещи и весточки из дома, – сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— Ставропольские бойцы поблагодарили и прислали всем видеопривет. Груз доставили ставропольские спасатели. Наши земляки поблагодарили администрацию города за помощь и поддержку и пообещали вернуться домой с Победой, – пишет ведомство.

Всего из Ставрополя доставили более 170 тонн гуманитарной помощи. Ведомство пишет, что в сборе посылок помогали предприниматели, предприятия, ветераны, простые горожане и даже дети.