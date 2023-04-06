Пенсионерка из Минвод перевела мошенникам более миллиона рублей

Мошенники обманули пенсионерку со Ставрополья на миллион рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Минеральных Водах к полицейским пришла 60-летняя жительница округа с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка пояснила, что ей позвонил неизвестный, но разговаривали с ней двое – якобы сотрудник банка и полицейский. Собеседники рассказали байку про то, что им нужна помощь в поимке мошенника, который пытается списать деньги с счетов жертвы.

— Они убедили ее обналичить сбережения самостоятельно. Опасаясь за сохранность денег, гражданка по инструкции собеседников перевела более одного миллиона рублей на указанные ей по телефону счета, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Когда гражданка не смогла дозвониться до якобы сотрудников, она поняла, что попалась на уловку мошенников. Тогда она обратилась в полицию. Против неизвестных возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Мошенников ищут сотрудники полиции. Ведомство просит был аккуратными при общении с незнакомцами и проверять любую информацию, поступающую из неизвестных источников.