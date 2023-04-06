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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 10:19

Пенсионерка из Минвод перевела мошенникам более миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут
Данил ЮРКОВ
Мошенники обманули пенсионерку со Ставрополья на миллион рублей

Мошенники обманули пенсионерку со Ставрополья на миллион рублей

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Минеральных Водах к полицейским пришла 60-летняя жительница округа с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка пояснила, что ей позвонил неизвестный, но разговаривали с ней двое – якобы сотрудник банка и полицейский. Собеседники рассказали байку про то, что им нужна помощь в поимке мошенника, который пытается списать деньги с счетов жертвы.

— Они убедили ее обналичить сбережения самостоятельно. Опасаясь за сохранность денег, гражданка по инструкции собеседников перевела более одного миллиона рублей на указанные ей по телефону счета, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Когда гражданка не смогла дозвониться до якобы сотрудников, она поняла, что попалась на уловку мошенников. Тогда она обратилась в полицию. Против неизвестных возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Мошенников ищут сотрудники полиции. Ведомство просит был аккуратными при общении с незнакомцами и проверять любую информацию, поступающую из неизвестных источников.