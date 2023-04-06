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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 11:13

Супруги-предприниматели из Пятигорска не выплатили налоги на 17,9 млн рублей

Им грозит наказание, возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Ставропольским предпринимателям грозит срок за уклонение от уплаты налогов

Ставропольским предпринимателям грозит срок за уклонение от уплаты налогов

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Пятигорске предпринимательница, зарегистрированная как ИП, и ее муж, директор и представитель, решили уклониться от уплаты налогов. С октября 2020 по июнь 2021 года не заплатили 17,9 млн рублей благодаря включению в налоговую декларацию фиктивных сделок покупки товаров у контрагентов, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

О преступлении узнали, против супругов-аферистов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Материалы для заведения дела дали в УФНС по Ставропольскому краю. Теперь злоумышленникам грозит наказание.

— В настоящее время следователем СКР принимаются меры по возмещение причиненного ущерба. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – пишет ведомство.

Расследование уголовного дела продолжается.