Супруги-предприниматели из Пятигорска не выплатили налоги на 17,9 млн рублей

Ставропольским предпринимателям грозит срок за уклонение от уплаты налогов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Пятигорске предпринимательница, зарегистрированная как ИП, и ее муж, директор и представитель, решили уклониться от уплаты налогов. С октября 2020 по июнь 2021 года не заплатили 17,9 млн рублей благодаря включению в налоговую декларацию фиктивных сделок покупки товаров у контрагентов, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

О преступлении узнали, против супругов-аферистов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Материалы для заведения дела дали в УФНС по Ставропольскому краю. Теперь злоумышленникам грозит наказание.

— В настоящее время следователем СКР принимаются меры по возмещение причиненного ущерба. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – пишет ведомство.

Расследование уголовного дела продолжается.