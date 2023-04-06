В ставропольском зоопарке парка Победы родились дикобраз, зеленая мартышка и муфлон

Фото: соцсети ставропольских парков

В Ставрополе зоопарк парка Победы пополнился новыми животными – на свет появились дикобраз, зеленая мартышка и муфлон. Малыши родились в конце марта, сейчас чувствуют себя хорошо. За ними постоянно наблюдают ветеринары и сотрудники зоопарка. Зверьки готовы к встрече с посетителями.

Фото: соцсети ставропольских парков

— Все малыши чувствуют себя хорошо, находятся под постоянным наблюдением ветеринарных врачей и сотрудников зоопарка и уже готовы ко встрече с посетителями. Ранее в этом году в ставропольском зоопарке парка Победы появились на свет лама, верблюд, камерунские козы и овцы, – написали в соцсетях ставропольских парков.

Фото: соцсети ставропольских парков

Посетители могут прийти в зоопарк и посмотреть на малышей. Может быть, юные дикобраз, зеленая мартышка и муфлон обрадуются людям и будут дружелюбны.