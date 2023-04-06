Активисты требуют отмены концерта Басты в Ставрополе из-за комментария об СВО

Активисты требуют отмены концерта Басты в Ставрополе Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ставрополе активисты требуют отменить концерт Басты, который на интервью у Анастасии Ивлеевой негативно отозвался о спецоперации. Обращение отправили краевому министру культуры Татьяне Лихачевой.

Автор требования смущается о том, что артист назвал специальную военную операцию «кино», предложив «смотреть его дальше». Кроме того, Баста в том же интервью признался, что покинул бы России. Но из-за того, что он начальник и жена отказалась уезжать из страны, от миграции артист отказался.

— Прошу вас оценить целесообразность выступления в Ставрополе исполнителя Василия Вакуленко, учитывая его позицию относительно действий России в рамках специальной военной операции, – пишет автор обращения.

Подробнее о требовании активистов и позиции Басты «КП-Ставрополь» разобрали в материале по теме.

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