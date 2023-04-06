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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 11:54

На Ставрополье возбудили уголовное дело за мошенничество с контрактом на 3,3 млн

Администрация заключила контракт с предпринимателем, который не выполнил все условия
Данил ЮРКОВ
Подрядчик со Ставрополья подозревается в мошенничестве при исполнении соцконтракта

Подрядчик со Ставрополья подозревается в мошенничестве при исполнении соцконтракта

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Нефтекумском округе Ставропольского края подрядчику грозит наказание за мошенничество при исполнении с муниципальным контрактом. В июле 2021 года администрация муниципалитета и ИП заключили контракт на 35,5 млн рублей.

По договору подрядная организация должна была заняться благоустройством общественной территории и пешеходной зоны сквера Болгаро-Советской дружбы в городе Нефтекумске.

— Для получения незаконной прибыли он намеренно представил в учреждение акты, содержащие заведомо недостоверные сведения о стоимости выполненных работ и понесенных затратах, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В итоге злоумышленник получил более 3,3 млн рублей. За это против подрядчика возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Дело завели по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю.

— Прокуратура контролирует ход расследования, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.