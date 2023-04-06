Фермеры со Ставрополья пожаловались в Госдуму на дешевый выкуп молока

Ставропольские фермеры получили ответ от депутата Госдумы по поводу дешевого выкупа молока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ставропольские фермеры до такой степени устали от дешевого выкупа молока, что обратились с этим вопросом в Государственную Думу. До февраля 2023 года они продавали продукцию по 30 рублей за литр, а сейчас стоимость упала до 21 рубля. В минсельхозе Ставропольского края прокомментировали ситуацию:

— В муниципальных и городских округах Ставропольского края наблюдается снижение закупочных цен на сырое молоко в связи с излишним предложением его на рынке, а также снижением потребительского спроса на определенные виды готовой молочной продукции в торговых сетях, – комментирует ведомство Радио «КП».

И все же проблема стоит ребром: что делать фермерам, которые не получают достаточную прибыль от своей продукции. Минсельхоз региона предложил заключать долгосрочные договоры, которые предусматривали бы условия, цену и порядок расчета. Это должно урегулировать цену на продажу молока.

Свою версию высказал и депутат Госдумы России Евгений Бессонов. Главной проблемой такого ценообразования он назвал отсутствие развития до тех пор, пока сферам промышленности не выдадут налоговые референции или «финансовые вливания». Последнее время доходность сельского хозяйства в России упала.

— Большое количество обращений ко мне и из Ростовской области, и со Ставропольского края <...> что последнее время снизилась закупочная стоимость молока. Может получиться, что людям будет невыгодно держать коров. А это должно было выгодно. У нас должно быть хорошее, натуральное, домашнее молоко… – прокомментировал Радио «КП» Евгений Бессонов.

Если коров держать становится невыгодно, то их начинают резать. В таком случае население получает суррогат на пальмовом масле. «Поэтому надо менять систему», резюмировал депутат.