Подразделению Уралсиба вручена награда «Хрустальная Гарнитура»

Фото: банк Уралсиб

В рамках международной программы номинирования лучших в индустрии контакт-центров и дистанционного обслуживания «Хрустальная Гарнитура» руководитель Центра дистанционного обслуживания бизнеса банка Уралсиб Саида Акмадиева получила премию в номинации «Лучший операционный менеджер».

- За последний год команде Центра дистанционного обслуживания бизнеса удалось увеличить долю дистанционных продаж в 1,5 раза, повысить индекс клиентской удовлетворенности до 93 % и даже в условиях повышенной клиентской активности сохранить рыночное значение показателя доступности входящей линии, – отметила Саида Акмадиева.

Ежегодная премия была учреждена сообществом профессионалов CCGuru (Customer Contacts Guru) 18 лет назад. Вручение «Хрустальной Гарнитуры» свидетельствует о признании высоких достижений в сфере дистанционного взаимодействия с клиентами. Призом награждаются службы маркетинга, продаж, сервиса, контакт-центров, их специалисты и руководители за лучший клиентский опыт, эффективные практики управления, инновационные проекты и передовые технологические решения.

Сегодня Центр дистанционного обслуживания бизнеса Банка Уралсиб отвечает за сопровождение и поддержку текущих клиентов в удаленных каналах с использованием телефонии и чатов. Специалисты подразделения работаю т с сегментами малого и корпоративного бизнеса на всей территории присутствия банка, ежедневно и круглосуточно.

В последнее время Центр дистанционного обслуживания банка Уралсиб ежемесячно получает более сорока тысяч обращений по разным каналам, а каждый третий счет открывается удаленно. Помимо оперативной помощи, Центр занимается привлечением новых клиентов на линии телемаркетинга, обработкой заявок из цифровых и партнерских каналов, подключением различных финансовых продуктов банка. 16+

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