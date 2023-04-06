Спасатели достали жительницу Ставрополья, застрявшую ногой в водостоке

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В Ставрополе на телефон экстренной службы поступил звонок от местной жительницы, попавшей в ловушку водостока. Гражданка объяснила, что она вышла из машины, и нога застряла в решетке. Спасатели выехали на место, чтобы достать женщину из плена.

— Муж с женой припарковались возле своего дома, не подозревая, что выход из машины обернется бедой. Женщина не успела сделать и шага, как оказалась по колено ногой в решетке водостока. Она попыталась вытащить плененную ногу, но безуспешно – ее сильно зажало, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Спасатели достали ногу пострадавшей из решетки. При помощи пневматического инструмента они разжали прут. Медицинская помощь женщине не понадобилась – она получила небольшой ушиб.