Ранее судимого ставропольца приговорили к году «строгача» за травму полицейскому

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Ставрополье ранее неоднократно судимый 34-летний местный житель вновь отправится за решетку за избиение полицейского. Вечером 30 июля 2022 года пьяный злоумышленник попался правоохранителям на территории Комсомольского пруда за нарушение общественного порядка. На предложение проследовать в отделение ныне осужденный ответил кулаками.

— Пытаясь избежать наказания за совершение административного правонарушения, злоумышленник применил насилие в отношении сотрудника полиции, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Злоумышленник публично ударил полицейского в лицо. О нанесенных травмах не сообщается, однако против гражданина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

— Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному лицу наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.