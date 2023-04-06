На Ставрополье водитель выехал на встречку и устроил аварию с тремя пострадавшими

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Буденновске на Ставрополье, на 225 километре трассы «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель «Хендэ Акцент», предварительно, не справился с управлением. Из-за этого автомобилист выехал на встречную полосу, где врезался в «Ссанг Йонг Кайрон». На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— В больницу с травмами доставлены водитель «Хендэ» и два пассажира «Кайрон» (46-летняя женщина и ее 12-летний сын). Водитель «Кайрон» не пострадал, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем «Хендэ» сидел 55-летний местный житель. Он был трезвый, за последние два года ему выписали шесть штрафов за нарушение скоростного лимита. Водитель пояснил, что не помнит, как произошла авария и кто отвез его в больницу. По факту аварии проводится проверка.