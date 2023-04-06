В Пятигорске на три дня перекроют несколько улиц Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пятигорске 7, 8 и 9 апреля перекроют дорогу на трех улицах города из-за демонтажных работ на путепроводе на проспекте Калинина. Об этом в социальных сетях сообщили мэр города Дмитрий Ворошилов.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В ПЯТИГОРСКЕ С 7 ПО 9 АПРЕЛЯ

- проспект Калинина (четная сторона) от улицы Университетская до улицы Дунаевского;

- проспект Калинина (нечетная сторона) от улицы Нины Попцовой до улицы Октябрьская;

- улица Октябрьская от проспекта 40 лет Октября до проспекта Калинина.

И все же ограничение будет вводиться только по ночам. Все три дня движение перекроют с 23:00 до 05:00. Утром проехать по улицам будет возможно.