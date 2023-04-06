Ставропольца приговорили к обязательным работам за угрозу убийством

Ставропольца приговорили к обязательным работам за то, что тот угрожал убить знакомого Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кочубеевском округе Ставропольского края мировой судья муниципалитета рассмотрел уголовное дело местного жителя. Гражданина обвиняли в угрозе убийством. В сентябре 2022 года между злоумышленником и потерпевшим разгорелся конфликт из-за неприязненных отношений.

— В ходе ссоры схватил последнего двумя руками за шею и, производя действия удушающего характера, стал высказывать в адрес гражданина угрозы убийством, – сообщает пресс-служба Кочубеевского районного суда.

Потерпевший обратился в полицию, против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ – угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.

Однако стороны помирились, обвиняемый возместил ущерб. Но государственный обвинитель был непреклонен: дело относится к преступлениям двойной превенции, то есть гособвинитель может не прекращать его.

Осужденный подал апелляцию, в которой отказали. С учетом всех обстоятельств гражданина приговорили к 160 часам обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.