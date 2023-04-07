Четыре предпасхальные ярмарки выходного дня пройдут в Ставрополе 8 и 9 апреля

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе в выходные, 8 и 9 апреля, пройдут четыре предпасхальные ярмарки выходного дня. Перед праздником можно будет купить яйца, муку, сливочное и подсолнечное масло, творог, изюм, курагу, мясную и молочную продукцию, овощи и фрукты, мед, зелень, свежую рыбу, соленья, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— Краевые и городские товаропроизводители представят широкий ассортимент своей продукции. Кроме этого, в продаже будут уже готовые праздничные изделия – куличи. Торговые точки предложат ставропольцам большой выбор искусственных цветов, — пишет ведомство.

Ярмарки развернутся на улицах Васильева, 35/1, Ленина 74/17 и Голенева, 73 8 апреля. А 9 апреля точка откроется на улице Серова, 466. Как и обычно, ярмарки будут работать с 8:00 по 16:00.