Мотоциклист в Ставрополе насмерть сбил собаку и получил перелом таза

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе на улице Глинки накануне вечером мотоциклист на «Сузуки» сбил неожиданное выбежавшую на дорогу собаку. Из-за столкновения водитель упал и вместе с транспортом доехал до прикованной «Вольво», в которую врезался. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— С переломом таза 35-летний водитель мотоцикла, житель города, доставлен в больницу. Животное в результате погибло, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, водитель не имеет нужной для управления мотоциклами категории прав. В момент аварии гражданин был трезвый, а от травм головы его спас шлем. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются. Мотоциклисту грозит наказание.