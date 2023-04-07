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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 7:22

Начальник МИФНС по Ставрополью помогал избегать уплаты налогов и получил штраф

Он признал свою вину в превышении должностных полномочий
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

Начальник камеральных проверок №1 МИФНС №5 по Ставропольскому краю попался на помощи в уклонении от уплаты налогов. Одна из местных фирм воспользовалась «услугой» – документы ныне осужденный оформлял на другие организации.

Против начальника, который воспользовался своим служебным положением, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

— В ходе следствия последний признал свою вину и согласился на особый порядок рассмотрения уголовного дела в суде, – пишет ведомство.

Суд признал начальника виновным и приговорил к судебному штрафу в размере 50 тысяч рублей. О том, запретили ли ему занимать должности и заплатит ли фирма налоги, не сообщается.