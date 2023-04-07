На замглавы сельсовета на Ставрополье возбудили дело за превышение полномочий

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Нефтекумске на Ставрополье против бывшего заместителя главы администрации одного из сельсоветов возбудили уголовное дело. В октябре 2017 года подозреваемый изготовил, подписал и выдал гражданке подложную выписку из похозяйственной книги. По ней жительнице выдали в пользование земельный участок в 500 квадратных метров.

— На основании указанной выписки, на имя женщины было зарегистрировано право собственности на данный земельный участок, в результате чего бюджету Нефтекумского городского округа причинен ущерб, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Региональная прокуратура направила в следственный комитет материалы проверки замглавы сельсовета. По ним против злоумышленника возбудили дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

— Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.