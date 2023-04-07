Свалку с трупами животных нашли возле села Дивного на Ставрополье

Свалку с трупами животных нашли на Ставрополье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Апанасенковском округе Ставропольского края, возле села Дивного, специалисты обнаружили незаконную свалку на площади в 12 гектаров. На ней находится бытовой мусор высотой до метра, резина, продукты жизнедеятельности домашних животных, а также трупы животных разной степени разложения.

— Навалы образованы, предположительно, в результате вывоза населением села Дивного. Все это создает неблагоприятную экологическую и эпизоотическую ситуацию, негативно влияет на состояние плодородных почв и несет угрозу здоровью населению, – сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского управления Россельхознадзора.

Ведомство направило предостережение в адрес администрации муниципалитета о недопустимости выявленных нарушений. Свалку надо убрать, так как она может навредить экологии округа.