Каждый пятый ставропольский сотрудник уходил с работы после испытательного срока

Каждый пятый работающий ставрополец уходил с работы после испытательного срока Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье каждый пятый сотрудник уходил с работы после испытательного срока, рассказали в hh.ru. По данным платформы, у 72% работников проходили такой срок, а 24% рассказали о его отсутствии – чаще всего это научно-образовательной сферы, строители, сотрудники общепита, гостиничного и туристического бизнеса.

— При этом у половины ставропольцев, проходивших испытательный срок, оклад в это время был меньше, а 20% не получали премию. Каждый пятый (21%) сотрудник из Ставропольского края признался, что покидал компанию во время испытательного срока по собственному желанию, – сообщили в hh.ru.

Чаще всего с работы уходили рабочие, административные сотрудники, а также продавцы и молодые специалисты без опыта. Еще 9% работников ушли во время испытательного срока, так как не справились с работой.

Остальные 70% ставропольцев успешно проходили испытательный срок. При этом 63% сотрудников считают, что и работодателю, и работнику нужно испытание, чтобы убедиться – подходят ли они друг другу. Пустой тратой времени это считают 17% ставропольцев.