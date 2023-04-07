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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 9:24

Водитель-бесправник перевернул авто и врезался в стену магазина в Пятигорске

По факту аварии проводится проверка
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Пятигорске водитель-бесправник ехал рано утром по улице Георгиевской. Предварительно, гражданин разогнал свою «БМВ» до опасной скорости, не справился с управлением и вылетел с дороги в отбойный брус. Далее автомобиль пролетел через территорию заправки, перевернулся и врезался в стену магазина.

— Перелом плеча и травму головы получил 39-летний пассажир, житель Винсадов. 26-летний водитель, житель Александровского, в ДТП отделался незначительными ссадинами, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автоинспекторы установили, что прав гражданин не получал. Экспертиза покажет, был ли бесправник трезвым в момент аварии. Кроме того, ему предстоит возместить ущерб в гражданском порядке. По факту происшествия проводится проверка.