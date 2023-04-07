Стаффордширский терьер загнал детей на шведскую стенку в Ставрополе

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В Ставрополе дети возвращались со школы домой. В какой-то момент они заметили собаку, следующую за ними. На детской площадке животное начало рычать, а школьники забрались на шведскую стенку от пугающего пса. Они сидели там до тех пор, пока их не заметили граждане, которые вызвали спасателей на место происшествия.

— Прибывшие спасатели АСП Ставрополя обнаружили собаку, внешне напоминавшую стаффордширского терьера. Пес лежал возле шведской стенки, караулил детей, при этом не обращал ни на кого внимания. Несмотря на это, очевидцы подойти к нему боялись. Дети также не решались спускаться, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Спасатели поймали терьера, отогнав его от детей. Хозяина пса рядом не было, поэтому животное отвезли на базу аварийно-спасательного подразделения. Владельца нашли при помощи волонтеров.