Ставропольца поймали за незаконное хранение оружия и патронов к нему

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Буденновске на Ставрополье правоохранители получили информацию о том, что местный житель незаконно хранит у себя оружие. Сотрудники обыскали дом гражданина и нашли винтовку и патроны к ней. Ружье отдали на экспертизу, а гражданина доставили в отделение.

— Проведенное экспертно-криминалистическое исследование показало, что изъятое является спортивно-охотничьей винтовкой пригодной для производства выстрелов. По словам мужчины, оружие он нашел в купленном им гараже и хранил для личного использования, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против гражданина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). За это ему грозит наказание, хотя ведомство сообщает, что добровольная сдача незаконного оружия освобождает от ответственности. Также гражданину могут заплатить.