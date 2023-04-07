«Снять порчу дорого»: колдунов из Дагестана объявили в розыск

В Дагестане ищут колдунов, обворовавших местную жительницу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дагестане полиция дала наводку на двух подозреваемых в краже. Злоумышленники заявляли гражданам о том, что на них наложена порча. Причем, сообщают в пресс-службе МВД по республике, обращались они только к платежеспособным людям. «Финансово непривлекательные» фигурантов не интересовали.

— По версии следствия, подозреваемые, действуя по предварительному сговору, украли у жительницы Ашагастал-Казмаляр крупную сумму, – написали в пресс-службе МВД по Дагестану.

Злоумышленники «втерлись» в доверие к гражданке, рассказывая ей про страшные порчи, наложенные на нее. Ритуал снятия недуга было решено провести в квартире жертвы. И пока подозреваемая колдовала, второй фигурант украл 128 тысяч рублей.

Подозреваемые завершили ритуал и спешно скрылись в неизвестном направлении, пока жертва не поняла, что ее обокрали. Против «колдунов» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Фигуранты уголовного дела. Фото: пресс-служба МВД по республике Дагестан

В розыск объявлены 56-летнего Абдуллаев Черкез Ибрагим Оглы и 61-летняя Гусейнова Саадат Азизовна. МВД просит всех, у кого есть информация по фигурантам, обратиться по номерам телефона: 98-43-93, 8-989-879-29-48.