Директор вуза из Ессентуков предстанет перед судом за сокрытие 12 млн рублей

Директора ВУЗа из Ессентуков осудят за сокрытие денег Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ессентуках 75-летний директор одного из вузов предстанет перед судом за сокрытие денежных средств. С июня 2020 года по февраль 2023 года у учреждения скопились долги по налогам на сумму более 53 млн рублей. Через арестованные счета проводить оплату от студентов и контрагентов обвиняемому не хотелось, поэтому он принимал деньги наличными в кассу на сумму более 67 млн рублей. Из них почти 12 он укрыл от налоговой.

— Он умышленно сокрыл от взыскания в счет погашения недоимки по налогам и сборам денежные средства организации в сумме более 11 миллионов 900 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Имеющимися у него деньгами злоумышленник распорядился по-своему – он направил их на другие нужды учреждения, относящиеся к платежам более поздней очереди. За это против директора возбудили уголовное дело по части 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).

— Уголовное дело направлено прокурором в Ессентукский городской суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.