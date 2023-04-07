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НовостиОбщество7 апреля 2023 11:55

С начала 2023 года на Ставрополье родились Комиссар, Мадонна, Елизар и Рубина

Мальчиков родилось больше, чем девочек
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье с начала 2023 года родились почти шесть тысяч детей

На Ставрополье с начала 2023 года родились почти шесть тысяч детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье с начала 2023 года родились почти шесть тысяч детей, причем треть из них – первенцы в семье. Мальчиков появилось в регионе на 55 больше, чем девочек. А родителями двойняшек стали 78 семей, сообщили в управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

Родители 550 детей зарегистрировали рождение в онлайн-формате. В ЗАГС они не ходили. Самыми популярными именами стали Артем Александр, Михаил, Иван, Матвей, София, Мария, Ева, Варвара, Василиса и Анна.

Самыми редкими именами для мальчиков стали Эрнст, Елизар, Тарон, Монте, Комиссар, а для девочек – Эсма, Веста, Рубина, Рианна и Мадонна.