С начала 2023 года на Ставрополье родились Комиссар, Мадонна, Елизар и Рубина

На Ставрополье с начала 2023 года родились почти шесть тысяч детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье с начала 2023 года родились почти шесть тысяч детей, причем треть из них – первенцы в семье. Мальчиков появилось в регионе на 55 больше, чем девочек. А родителями двойняшек стали 78 семей, сообщили в управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

Родители 550 детей зарегистрировали рождение в онлайн-формате. В ЗАГС они не ходили. Самыми популярными именами стали Артем Александр, Михаил, Иван, Матвей, София, Мария, Ева, Варвара, Василиса и Анна.

Самыми редкими именами для мальчиков стали Эрнст, Елизар, Тарон, Монте, Комиссар, а для девочек – Эсма, Веста, Рубина, Рианна и Мадонна.