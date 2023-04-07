В Александровском округе Ставрополья вдовам ветеранов ВОВ не выдавали жилье

Пенсионерки не могли получить субсидии на покупку или строительство жилья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Александровском округе Ставропольского края четыре вдовы ветеранов ВОВ не могли получить субсидии на покупку жилья от администрации. И хотя закон гласит, что они имеют право встать на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, им отказывали. С 2022 года женщины боролись за законное право. Но за проблему пришлось браться прокуратуре.

— Заявительницы не имели в собственности жилых помещений и проживали у граждан, не являющихся их родственниками. С учетом имущественного положения они имеют право на получение денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Прокуратура направила в суд исковое требование о постановке пожилых женщин на учет и выдачи субсидии. Иск был удовлетворен. В феврале 2023 года четыре вдовы были обеспечены жильем.