Ставропольским выпускникам помогут поступить в театральные вузы

У юных актеров появилась отличная возможность попробовать свои силы. Фото: mts.ru

20 апреля 2023 года в 15:00 ставропольские выпускники, мечтающие о театральной карьере, смогут получить бесплатные консультации по поступлению в профильные вузы. Традиционно встречи абитуриентов и педагогов ГИТИСа в регионах проводит МТС в рамках социального проекта «Поколение М».

Чтобы к ним присоединиться, нужно заполнить анкету, после чего абитуриента внесут в список и определят время выступления. Необходимо подготовить чтецкую программу (басня, стихотворение или проза) и нужно быть готовым к тому, что педагоги могут дополнительно проверить музыкальность, чувство ритма, пластичность, попросить спеть или станцевать.

- Для юных актеров - это отличная возможность попробовать свои силы, получить рекомендации перед очным этапом прослушивания. Уверена, что участие в онлайн-этапе даст им преимущество и поможет успешно поступить в любой театральный вуз, - говорит руководитель и главный режиссер театра «Зрима» в Ставрополе Анна Зрима, в котором и пройдут онлайн-консультации. Участникам помогут с подключением, а педагоги театра дадут свои советы перед самопрезентацией.

Опытные педагоги дадут рекомендацию к поступлению и советы для дальнейшего развития. Фото: mts.ru

Прослушаться также могут абитуриенты со всего Ставропольского края из дома. Главное, чтобы стабильно работал интернет. Лучшие выступившие будут рекомендованы к поступлению в ГИТИС.

Онлайн-встреча пройдет на цифровой платформе Webinar от МТС. Ссылка придет каждому участнику по указанной в анкете электронной почте.

- Прослушивания через платформу Webinar показывают, как использование технологий способствует развитию доступной и качественной среды и равных возможностей для всех. Дети даже из простых семей и отдаленных населенных пунктов могут приблизиться к осуществлению своей мечты, пройти консультацию с педагогом вуза, получить рекомендацию к поступлению и советы для дальнейшего развития, - прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.