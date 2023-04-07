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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 13:20

Приятель обманул жителя Пятигорска с продажей товаров на 250 тысяч

На него завели уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Приятель обманул ставропольца на 250 тысяч рублей

Приятель обманул ставропольца на 250 тысяч рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Пятигорске к полицейским обратился 60-летний местный житель. Он рассказал, что его приятель предложил помощь в продаже товаров. Договорились стороны устно – потерпевший отдал имущество знакомому, а тот ушел и перестал выходить на связь.

— В результате проведения розыскных мероприятий оперативники установили местонахождение 44-летнего жителя Железноводска. Гражданина доставили в отдел внутренних дел, где он сознался в содеянном, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленник пояснил, что изначально не собирался выполнять договоренности. Полученный заработок он потратил на себя. Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей. Против гражданина возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).