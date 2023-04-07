В Ставрополе состоится 10-й юбилейный Зеленый Марафон

Впервые Зеленый Марафон состоялся 19 мая 2012 года в 42 городах России. Фото: sberbank.ru

В Ставрополе 20 мая состоится 10-й юбилейный Зеленый Марафон (6+). В самом массовом спортивном мероприятии страны примут участие тысячи бегунов в 60 городах России.

В столице Ставрополья участники Марафона соберутся на Владимирской площади на улице Генерала Маргелова, 5. В программе – дистанции на 420 м для детей, 4,2 км для взрослых, а также скандинавская ходьба на 4,2 км.

В программе - дистанции на 420 м для детей, 4,2 км для взрослых, а также скандинавская ходьба на 4,2 км. Фото: sberbank.ru

Отмечается, что каждый участник Зеленого Марафона сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека. Все средства, собранные от регистрации участников и благотворительных пожертвований, будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения Марафона.

Помимо Ставрополя, мероприятие пройдет в Москве, Абакане, Астрахани, Барнауле, Благовещенске, Братске, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Воронеже, Горно-Алтайске, Екатеринбурге, Иванове, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Калининграде, Калуге, Кемерове, Кирове, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Липецке, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Орле, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске, Сочи, Сургуте, Твери, Тольятти, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Чите, Южно-Сахалинске, Якутске и Ярославле.

Для зрителей и болельщиков Марафона будут организованы концерты, спортивные и развлекательные активности. Фото: sberbank.ru

- В этом году мы проводим забег вместе с фондом «Вклад в будущее». На собранные средства мы высадим тысячи деревьев, продолжая масштабную программу лесовосстановления, которую уже много лет проводит Сбер. Я приглашаю всех — и атлетов-любителей, и профессионалов, и болельщиков, и родителей, и детей — принять участие в Зелёном Марафоне, который станет одним из самых ярких и масштабных событий этого мая, - говорит Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Напомним, впервые Зеленый Марафон состоялся 19 мая 2012 года в 42 городах России. Бегуны преодолели 4,2 километра – одну десятую часть марафона и приняли участие в озеленении городской среды. Тогда событие приурочили к предстоящим XXII Зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи. В забеге участвовали 30 тысяч человек, еще 20 тысяч пришли в качестве зрителей и болельщиков. С каждым годом число участников Зеленого Марафона растет. Проект включён в кампанию «Миллиард деревьев» — Программу ООН по защите окружающей среды по всему миру.

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