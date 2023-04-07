В Ингушетии малоимущим и многодетным семьям раздадут продуктовые наборы

В Ингушетии 2,5 тысяч малоимущих и многодетных семей получат более 15 тонн мяса от местных производителей. Раздачу продуктов организуют в рамках благотворительной акции «Мехка сагIа». Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Мероприятия приурочены к священному для мусульман месяцу поста Рамадан. Кроме мяса, в наборы входят финики, сахар, подсолнечное масло, чай и мука. Акцию проводят каждый год по инициативе главы Ингушетии за средства Национального фонда развития региона.

- Месяц Рамадан не только время для обязательного поста. В эти дни для каждого из нас есть прекрасная возможность для проявления милосердия и заботы о тех, кто нуждается в нашей помощи. Пусть все наши светлые помыслы и дела укрепляются в наших сердцах, чтобы в каждый дом праздник принес добро и процветание, - отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Акция пройдет с 15 по 18 апреля включительно. Наборы будут передавать представители органов власти, муниципалитетов, волонтеры, студенты.