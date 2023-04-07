На Ставрополье поймали пьяного водителя-бесправника

Пьяного-водителя без прав приговорили к 10 суткам административного ареста Фото: Антон ФОКИН

В Георгиевске на Ставрополье автоинспекторы ночью патрулировали отечественный автомобиль, который очень странно ехал по дороге. Машина маневрировала, выезжая то на обочину, то обратно на дорогу. Сотрудники остановили автомобилиста, чтобы узнать причину странного вождения.

— За рулем находился 32-летний местный житель с признаками опьянения. Мужчина признался, что перед поездкой употреблял спиртное. Выяснилось, что мужчина водительского удостоверения никогда не получал и права управления не имеет, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

От прохождения теста на алкоголь гражданин отказался. За это против него составлен протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. Суд назначил ему административный арест на 10 суток. Грозит ли ему штраф сверху наказания, не сообщается.