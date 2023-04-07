В Каспийске выросло качество мобильной связи

Расширение инфраструктуры помогло снять часть нагрузки с уже существующих базовых станций Фото: Shutterstock

В частном секторе Каспийска выросло качество мобильного интернета. Также местным жителям доступна надежная голосовая связь. Техническая служба МегаФона построила на территории города новые базовые станции с поддержкой LTE — преимущества уже оценили десятки тысяч горожан.

Для качественного покрытия жилых кварталов инженеры компании учли особенности природного рельефа, городской застройки, нагрузки на сеть. В результате улучшения сети у абонентов выросла скорость мобильного интернета, снизилось время буферизации при загрузке видеоконтента. По данным оператора в марте средняя скорость загрузки информации из сети в городе увеличилась на 22 % и превысила 43 Мбит/сек. Общий интернет-трафик пользователей Каспийска каждый месяц составляет порядка 400 Тбайт, видео такого объема можно смотреть онлайн 31 год и 6 месяцев без перерыва.

Расширение инфраструктуры помогло снять часть нагрузки с уже существующих базовых станций, которые обслуживают расположенные неподалеку строения. В результате в месте проведенных работ голосовая связь стала устойчивее. Ежемесячно абоненты МегаФона в городе совершают свыше 30 млн вызовов, суммарно проговаривая более 10 млн минут — это 20 лет непрерывного телефонного диалога.

«Дагестан с каждым годом становится всё привлекательнее для туристов. Одной из точек притяжения путешественников является каспийское побережье. Поэтому прибрежные города находятся в фокусе особого внимания инженеров компании. Сегодня наличие качественной связи — обязательно для комфортного отдыха», — подчеркнул директор МегаФона в Дагестане Магомед Насруллаев.

Во внимание связистов попадают не только городские кварталы. Техническая служба МегаФона отслеживает рост нагрузки на объектах связи всего региона и постоянно работает над улучшением качества сети. В марте 2023 года новые базовые станции LTE появились в 7 городах и селах Дагестана.

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