Дагестанца осудят за организацию совершенного в 2010 году убийства

Уроженца Дагестана осудят за организацию убийства Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уроженец Дагестана предстанет перед судом за организацию убийства, произошедшего в 2010 году. В декабре 2008 обвиняемый поссорился со своим знакомым, из-за этого он решил убить гражданина.

С 24 декабря 2008 по 28 апреля 2010 злоумышленник якобы мирился с потерпевшим. После он угрозами заставил другого знакомого принять участие в убийстве. Он передал все данные о жертве, а также деньги на подготовку к преступлению.

— В последующем исполнитель преступления согласовал с обвиняемым способ его совершения, а также для облегчения совершения убийства привлек своего знакомого, проживающего в городе Москве, с которым они в течении определенного времени следили за потерпевшим, – сообщили в пресс-службе ГП по ЮФО СКФО.

Исполнитель и пособник приехали на адрес проживания жертвы в Москве. Примерно в 23:30 они увидели подъехавший к дому автомобиль потерпевшего. Злоумышленники выстрелили не менее 11 раз из автомата Калашникова. Убийцы выбросили оружие и сбежали. Гражданин скончался на месте преступления.

В машине сидели жена и ребенок гражданина, однако они не пострадали. По факту убийства возбудили уголовное дело. Организатор сбежал и с 2015 года находился в федеральном розыске. В апреле 2022 года его экстрадировали в Россию.

Злоумышленника обвиняют в преступлении по части 3 статьи 33,

пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ (организация совершения убийства, совершенного общеопасным способом). Исполнитель и подсобники уже получили свои сроки. Уголовное дело организатора направлено в суд на рассмотрение.