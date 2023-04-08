В Пятигорске продавщица дала отпор грабителю

В Пятигорске сотрудница магазина отбилась от грабителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.
Грабитель вскрыл замок круглосуточного магазина, набрал себе товары и направился к кассе, чтобы забрать еще и деньги. Но в этот момент из подсобки вышла продавщица и напала на злоумышленника.
Подозреваемый сбежал, украв часть денег из кассы. Владельцы торговой точки обратились в полицию, и правоохранители успели установить человека и задержать его. Им оказался 37-летний горожанин.
Задержанный дал признательные показания. Ему грозит ответственность по статье "Грабеж".