Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 апреля 2023 6:53

Жителю Ставрополья дали срок за участие в террористической организации

Об этом сообщает УФСБ по СК
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Ростове-на-Дону вынесли приговор жителю Ставрополья, который был уличен в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

В июле 2022 года мужчина добровольно вступил в ряды ИГИЛ*, чтобы затем совершать преступления от ее имени. Вскоре его задержали, следственный отдел УФСБ возбудило уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации".

7 апреля 2023 года Южный окружной военный суд признал ставропольца виновным. Его приговорили к десяти годам и восьми месяцам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.

*запрещенная в России международная террористической организации