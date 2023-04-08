Жителю Ставрополья дали срок за участие в террористической организации

В Ростове-на-Дону вынесли приговор жителю Ставрополья, который был уличен в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

В июле 2022 года мужчина добровольно вступил в ряды ИГИЛ*, чтобы затем совершать преступления от ее имени. Вскоре его задержали, следственный отдел УФСБ возбудило уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации".

7 апреля 2023 года Южный окружной военный суд признал ставропольца виновным. Его приговорили к десяти годам и восьми месяцам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.

*запрещенная в России международная террористической организации