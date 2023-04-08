Выжившая в смертельном ДТП 4-летняя девочка пришла в сознание на Ставрополье

Фото ДТП: УГИБДД по СК

4-летняя девочка, пострадавшая в ДТП в Ставропольском крае, пришла в сознание. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

- Ребенок из реанимации переведена в палату нейрохирургического отделения. Девочка находится в сознании. Врачи продолжают лечение, - сообщает ведомство.

Речь идет об аварии, которая случилась 31 марта на трассе в Георгиевском округе. Водитель БМВ не выдержал дистанцию и столкнулся с Рено Дастер. От удара Рено въехал в отбойник, а БВМ въехал в стоящую на обочине из-за поломки грузовую ГАЗель.

Девочка находилась в БМВ. Ее родители умерли на месте ДТП, ребенка спасло детское кресло.