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НовостиПроисшествия8 апреля 2023 7:30

Выжившая в смертельном ДТП 4-летняя девочка пришла в сознание на Ставрополье

Родители ребенка не выжили
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Фото ДТП: УГИБДД по СК

Фото ДТП: УГИБДД по СК

4-летняя девочка, пострадавшая в ДТП в Ставропольском крае, пришла в сознание. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

- Ребенок из реанимации переведена в палату нейрохирургического отделения. Девочка находится в сознании. Врачи продолжают лечение, - сообщает ведомство.

Речь идет об аварии, которая случилась 31 марта на трассе в Георгиевском округе. Водитель БМВ не выдержал дистанцию и столкнулся с Рено Дастер. От удара Рено въехал в отбойник, а БВМ въехал в стоящую на обочине из-за поломки грузовую ГАЗель.

Девочка находилась в БМВ. Ее родители умерли на месте ДТП, ребенка спасло детское кресло.