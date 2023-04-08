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НовостиОбщество8 апреля 2023 8:28

На Ставрополье число пострадавших от клещей детей превысило норму

Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Ставропольском крае в больницу обратились 209 человек, которых укусили клещи. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Среди обратившихся 91 - дети. Как отмечают эксперты, это несколько выше среднемноголетнего уровня. Кроме того, в марте 2023 года зарегистрировали один случай заражения боррелиозом.

- Риску заражения КГЛ наиболее подвержены жители сельской местности, трудовая деятельность которых связана с животноводством, в том числе владельцы индивидуального поголовья и занятые полеводческими работами, а также лица, находящиеся в природных условиях на отдыхе, охоте, рыбалке, даче, - сообщает Роспотребнадзор.