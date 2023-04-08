На Ставрополье задержали водителя, сбившего и бросившего подростка на месте ДТП

Фото: УГИБДД по СК

В Ставропольском крае нашли водителя, который сбил ребенка и уехал с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась поздним вечером 7 апреля в селе Тугулук. Водитель ЗАЗ не справился с управлением и съехал на обочину, где наехал на пешехода. Виновник бросил пострадавшего и уехал, скорую вызвал друг пешехода, с которым тот был на прогулке.

- 16-летний мальчик доставлен в больницу с тяжелой травмой головы и грудной клетки, многочисленными ушибами конечностей. Предполагаемый водитель был установлен и разыскан. Им оказался 37-летний местный житель. Во дворе был обнаружен автомобиль ЗАЗ со следами ДТП и поврежденным ветровым стеклом, - сообщает УГИБДД по СК.

Водителя задержали пьяным. По его словам, он выпил после ДТП.