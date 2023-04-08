В Туле простились с полицейскими, погибшими при нападении боевиков в Ингушетии

Фото: ГУ МВД по СКФО

В Туле и селе Лобаново Ефремовского района прошли церемонии прощания с капитаном полиции Максимом Алехиным и сержантом полиции Максимом Родионовым. Они погибли во время службы в Ингушетии.

В ночь с 5 на 6 апреля боевиков обнаружили в одном из домов в селе Зязиков-Юрт Малогбекского района республики. Завязалась перестрелка, пока к полицейским не пришло подкрепление. Боевики ушли дворами, погибли три сотрудника: Алехин, Родионов и местный участковый Башир Хаутиев.

Три полицейских, которые погибли при выполнении боевых задач. Слева-направо - Максим Родионов, Максим Алехин, Башир Хаутиев. Фото: МВД Ингушетия

Тела тульских полицейских накануне предали земле в родных краях. На церемонии присутствовали руководители областной полиции и ГУ МВД по Северо-Кавказскому округу.

Фото: ГУ МВД по СКФО

8 апреля правоохранители задержали второго боевика, участвовавшего в нападении на сотрудников полиции. По информации "КП-Ставрополь", его взяли при попытке пересечь границу с Северной Осетией.