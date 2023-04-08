В Ставрополя обновят дороги и остановки после зимнего сезона

Фото: мэрия Ставрополя

В Ставрополе ремонтируют улично-дорожную сеть после зимнего сезона. Работы проводят там, где нашли на ежедневных объездах территории, и по обращениям граждан.

До 1 мая рабочие закончат ямочный ремонт дорог. Общая площадь отремонтированного покрытия составит около шести тысяч квадратных метров, которые затрагивают 23 участка. Отмечается, что отремонтированы подъезды в районе школ №24, 29 и 35.

Ямы на дорогах закрывают асфальтобетонной смесью. Те участки, которые находятся на гарантии, ремонтируют подрядчики - это касается крупных транспортных артерий города по улицам Юго-Западный обход, Объездная и Серова.

Кроме того, коммунальщики моют и красят павильоны на остановках общественного транспорта, пешеходные и барьерные ограждения, урны. Приведены в порядок почти 300 павильонов, обновлено около двух тысяч метров ограждений.