Водитель на Ставрополье с признаками опьянения спровоцировал ДТП

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили, что начинающий 24-летний водитель спровоцировал ДТП. Возможно, водитель отечественного автомобиля сел за рулем нетрезвым.

Автоавария произошла 8 апреля примерно в 19 часов на 6 км автодороги «Изобильный - Рыздвянный». Мужчина за рулем «ВАЗ-21140» не справился с управлением. Он съехал в кювет и перевернулся, впоследствии получил травму головы и ушиб грудной клетки, а от поездки в больницу отказался. Также он отказался проходить процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

- Водитель, получив права меньше года назад, теперь может их лишиться на срок от полутора до 2 лет, а также ему грозит штраф 30 тысяч рублей, - прокомментировали ДТП в ведомстве.