В Пятигорске 55-летний мужчина попал под колеса иномарки

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края.

В Пятигорске мужчина поспешил перейти дорогу в неположенном месте и попал под колеса иномарки. С травмой головы и ноги его госпитализировали в городскую больницу. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Ставропольского края.

По данным ведомства, авария произошла 8 апреля около 16:45 на проспекте Калинина водитель автомобиля «Шкода Фабиа» наехал на пешехода, который перелез через ограду и собирался перейти дорогу не по пешеходному переходу, который находился в 120 метрах.

В момент ДТП за рулем иномарки находился 27-летний житель поселка Иноземцево, который злостным нарушителем ПДД не является, а в момент аварии был трезв. Проводится проверка.