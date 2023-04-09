В Пятигорске сотрудница продуктового магазина прогнала грабителя тряпкой

37-летний житель Пятигорска ограбил продуктовый магазин, но взять все не успел. Сотрудница магазина прогнала его тряпкой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пятигорске камера видеонаблюдение засняла самоотверженную сотрудницу магазина. Она отбилась от грабителя тряпкой. Об этом героическом поступке рассказали в полиции Ставрополя.

Инцидент произошел в одном из круглосуточных продуктовых магазинов города-курорта. 37-летний пятигорчанин пробрался внутрь магазина ночью, легко взломал дверь. Набил полные карманы продуктами и направился к кассовому аппарату.

Но именно в этот момент ему на встречу из подсобки вышла сотрудница торгового помещения. Вооружившись обычной мокрой тряпкой она стала прогонять вора, но грабитель все же успел прихватить из кассы 13 тысяч рублей.

Преступника поймали полицейские, а в отделе он полностью признал свою вину. По статье «грабеж» в отношении 37-летнего жителя Пятигорск возбудили уголовное дело.

Ранее редакция «КП-Северный Кавказ» рассказала о необычной находке 52-летнего ставропольца. Мужчина нашел банковскую карточку жительницы краевой столицы и оплатил ей все свои покупки больше 20 раз в ближайших магазинах. Уголовное дело направили в суд.